​Já pode ir a banhos nas praias de Quarteira e Vilamoura

As análises à água do mar não detetaram microrganismos e já é possível esta quinta-feira ir a banhos nas praias de Quarteira e Vilamoura.



A informação, que consta no site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), foi confirmada à Renascença pelo comandante da Capitania do Porto de Faro.

“Os resultados das análises não revelam a presença de microrganismos nas águas balneares de Vilamoura e de Quarteira”, adianta o comandante Mário Figueiredo.

De acordo com a Capitania de Faro, “já foram dadas indicações para serem arriadas as bandeiras vermelhas, permitindo assim a prática e uso de banhos”.

Os banhos nas praias de Quarteira e Vilamoura tinham sido desaconselhados na quarta-feira pela APA, devido a uma descarga de águas residuais na Marina de Vilamoura devido a um problema na Estação Elevatória de Quarteira.