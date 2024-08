Incêndios na Madeira. Sindicato dos Jornalistas denuncia "clima de pressões e restrições"

Veja também:

A delegação da Madeira do Sindicato dos Jornalistas denunciou esta quinta-feira o que classifica como "clima de pressões e restrições" na atividade dos profissionais envolvidos na cobertura do incêndio que lavra na ilha há nove dias.

"As pressões atingem também os responsáveis pelos órgãos de comunicação social, que são pressionados a desmentir notícias que depois se confirmam serem verdadeiras", refere o sindicato, num comunicado assinado pelo presidente da delegação regional, Filipe Alexandre Gonçalves.

Entre outras situações, o Sindicato dos Jornalistas destaca a informação divulgada na quarta-feira pelo DN/Madeira sobre a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil para envio de dois aviões Canadair de combate a incêndios.

"Após a publicação da notícia, fontes do Governo Regional apressaram-se a desmentir a informação numa tentativa de "assassinato profissional", como refere o diretor [do DN/Madeira], Ricardo Miguel Oliveira. Duas horas depois, é o próprio Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, a confirmar a vinda dos dois meios aéreos para a Madeira", refere o sindicato.

Questionada pela Lusa, fonte da Secretaria da Saúde e Proteção Civil disse que o executivo não desmentiu a notícia referente aos aviões Canadair, tendo apenas indicado que aquela informação "carecia de confirmação", uma vez que o processo de decisão ainda estava em curso.

Outra das situações reportadas à delegação regional aconteceu, segundo o sindicato, no sábado, com a "restrição de jornalistas, operadores de imagem e fotojornalistas no acesso à freguesia do Curral das Freiras".