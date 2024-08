Idoso desalojado após fogo na sua casa no concelho de Odemira

Um idoso, de 73 anos, ficou desalojado esta quinta-feira na sequência de um incêndio na habitação onde residia, em Monte Sobreiro, freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral, o alerta para o incêndio urbano neste concelho alentejano, no distrito de Beja, foi dado às 4h45, tendo sido considerado extinto às 8h28.

A mesma fonte explicou à Lusa que o homem, único residente na habitação, "já se encontrava no exterior quando os bombeiros chegaram ao local" e "não sofreu ferimentos" devido ao fogo.

Como "a habitação ficou muito danificada", foi necessário realojar o idoso "de forma temporária" no Lar de São Teotónio, indicou a mesma fonte.

No local estiveram 15 operacionais, apoiados por seis veículos, da corporação de Bombeiros Voluntários de Odemira e da GNR.