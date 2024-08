Falso alarme nos Açores. Força Aérea e Marinha acionadas em caso de frota chinesa "fantasma"

O Governo açoriano justificou esta quinta-feira o acionamento de meios, da Marinha e Força Aérea, no caso do falso alarme com navios chineses ao largo das Flores com a necessidade de proteger a área da Zona Económica Exclusiva.

Várias publicações, incluindo uma do partido Chega nos Açores, circularam na quarta-feira nas redes sociais com a alegação, com base em informação de uma aplicação "online" de que havia uma frota de pesqueiros chineses ao largo da ilha das Flores, mas tratou-se de um falso alarme, dado que nem o avião da Força Aérea nem o navio da Marinha avistaram quaisquer embarcações.

Um dia depois de o Governo Regional ter admitido, em comunicado, um caso de "spoofing" - um ciberataque em que alguém falsifica ou disfarça a sua identidade - numa aplicação de monitorização de AIS (sistema de identificação automática) "Marine Traffic", a agência Lusa perguntou se tinha sido aberto algum inquérito ao sucedido na quarta-feira.

A Secretaria Regional do Mar e das Pescas respondeu que "o processo de fiscalização e monitorização seguiu a tramitação definida para situações de violação das regras comunitárias do exercício da pesca comercial, face à identificação de "navios de pesca"".

"A missão ficou concluída no final do dia, sem qualquer avistamento da frota identificada no sistema de monitorização gratuito de AIS "Marine Traffic"", vincou.

Mesmo tratando-se de "spoofing", a região "tem sempre a preocupação da proteção de todos os recursos da subárea - Açores da ZEE", justificou o executivo regional.