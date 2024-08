Cirurgias. Aumentou número de pacientes à espera acima do tempo máximo previsto na lei

Há mais doentes à espera de cirurgia acima do tempo previsto na lei, avança o jornal "Público" na edição desta quinta-feira, com base em números do ministério da saúde.

Até julho eram 270 mil os doentes que esperavam por uma consulta, destes 74 mil já ultrapassam o prazo legal, um aumento de 0,3% relativamente ao mesmo período do ano passado.

No entanto, registou-se um aumento do número de cirugias. Foram realizadas 466 668 operações, mais 37 mil do que no período homólogo.

Ao Público, o ministério da Saúde salienta que “nunca se realizaram tantas cirurgias no SNS" e justifica a "subida marginal" com “o maior número de inscritos para cirurgia”.

Recorde-se que a redução das listas de espera para a cirugia é uma das prioridades do plano de emergência que o governo definiu no final de maio.