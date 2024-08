Câmara de Santana encerrou trilhos e reforçou policiamento para evitar circulação de pessoas

A Câmara de Santana, no norte da Madeira, encerrou alguns trilhos devido ao incêndio na área do Pico Ruivo, na cordilheira central, indicou o presidente do município, referindo que o policiamento foi reforçado para impedir a circulação de pessoas.

"Temos algumas veredas encerradas e até foi reforçado o policiamento por parte da PSP e mesmo da parte da Polícia Florestal, porque ontem [quarta-feira] ao longo do dia praticamente quase todos os turistas desrespeitaram [a proibição de circulação], quer na Levada do Rei, quer no acesso às Queimadas, na Levada do Rancho, entre o Pico das Pedras e as Queimadas", adiantou à agência Lusa Dinarte Fernandes.

O autarca disse compreender a frustração dos turistas que pretendem percorrer as montanhas do concelho, mas, apesar de alguns trilhos atravessarem áreas distantes dos focos ativos de incêndio, insiste em mantê-los encerrados.

"A gente não pode deixar estes trilhos abertos, sob pena de haver acidentes com turistas e depois temos de mobilizar meios que neste momento são essenciais para estar no terreno no combate aos incêndios e não propriamente para socorro em montanha", alertou.

Dinarte Fernandes indicou que o fogo mais crítico está "encaixado no fundo do vale" e a preocupação é que possa subir a encosta, estando a ser combatido pelo helicóptero do Serviço Regional de Proteção Civil, o único meio aéreo disponível na região autónoma.

"O incêndio, neste momento, está em lugares que só mesmo através de meio aéreo é que se pode combater, porque meios humanos no terreno é complicado", explicou, acrescentando que o tempo naquela zona "está bastante quente", mas não sopra vento, circunstância que leva à acumulação de fumo e dificulta a visibilidade.

Chamas podem chegar à floresta Laurissilva

O presidente da Câmara de Santana referiu ainda que o fogo ainda não atingiu a floresta Laurissilva, mas admitiu que, se não for contido no fundo do vale, há essa possibilidade.

O incêndio na Madeira continua hoje com duas áreas de fogo ativas sendo a que evoluiu para a cordilheira central, principalmente na Achada do Teixeira, Pico Ruivo, a que mais preocupa, indiciou o Serviço Regional de Proteção Civil.

"Neste momento, continuamos com duas áreas que nos causam preocupação, principalmente na Achada do Teixeira, no Pico Ruivo, na cordilheira central da ilha da Madeira. Nesta zona, durante a noite tivemos algumas evoluções por ação do vento, tendo o fogo progredido na encosta este do Pico Ruivo e que está a descer para a Fajã da Nogueira, que é uma zona que preocupa", disse o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil em declarações à agência Lusa cerca das 8h00.

De acordo com António Nunes, as chamas estão também a progredir de forma descendente em direção a norte para o Caldeirão do Inferno, também no concelho de Santana, que preocupa igualmente por ser na floresta Laurissilva.