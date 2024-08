Banhos desaconselhados na praia fluvial do rio Rabaçal em Valpaços

Os banhos na praia fluvial do Rabaçal, no concelho de Valpaços, estão desaconselhados desde esta quinta-feira devido a uma contaminação microbiológica da água, informa a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A APA, na sua página oficial de Internet, refere que os banhos estão desaconselhados naquela praia fluvial do distrito de Vila Real desde esta quinta-feira.

A causa, acrescenta a Agência, está relacionada com a contaminação microbiológica da água.

A praia localizada no rio Rabaçal é muito procurada por residentes, emigrantes e turistas durante o período de verão.