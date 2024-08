Autarca de Santarém contesta fecho de urgências de obstetrícia

O autarca de Santarém contesta o encerramento das urgências de Obstetrícia e Ginecologia do hospital local e diz que a situação "não se pode continuar a normalizar". O serviço reabriu esta quarta-feira, depois de ter estado fechado dois dias.



Ouvido pela Renascença, Ricardo Gonçalves, autarca social-democrata, fala num problema recorrente que tem de ser rapidamente resolvido. "Aquilo que infelizmente se passa hoje é aquilo que se passava no ano passado, que se passava há dois anos, e isso temos que lamentar", apontou.

"Espero que o novo Governo venha a alterar esta situação, mas aquilo que foi feito no passado foi mau e não se pode continuar a normalizar", sublinhou o Ricardo Gonçalves, criticando haver "constantemente urgências encerradas e alguns serviços do hospital encerrados".

O autarca do PSD disse que, "do ponto de vista remuneratório, sabemos que os tarefeiros ganham muito mais do que ganham médicos que têm exclusividade", e considerou que os problemas do Serviço Nacional de Saúde estão identificados.

"Acho que é de se entenderem todos os partidos e de efetivamente fazerem com que o nosso SNS se mantenha como todos nós o conhecíamos no passado, é uma coisa que é estrutural e espero que haja um pacto de regime e que se entendam", defendeu Ricardo Gonçalves.