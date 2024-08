Apreendidos mais de 200 quilos de droga escondida em caixas de ananás

A Polícia Judiciária (PJ) desmantelou um grupo criminoso e deteve três suspeitos, apreendendo 211 quilogramas de cocaína com "elevado grau de pureza" proveniente da América Latina, foi esta quinta-feira divulgado.

Segundo a Judiciária, a denominada "Operação Fado", realizada recentemente, levou à detenção de três homens e ao desmantelamento de uma organização criminosa "dedicada à introdução de grande quantidades de cocaína no continente europeu".

A droga, transportada num contentor marítimo que entrou em Portugal através do porto de Setúbal, encontrava-se escondida no fundo de caixas de cartão para transporte de ananases, provenientes de um país da América Latina, adianta a PJ em comunicado.

A investigação, ainda em curso, "iniciou-se com troca de informação no quadro da cooperação policial internacional e permitiu desenvolver e fazer uso da ferramenta jurídica "Entrega Controlada", que possibilitou à Judiciária, em cooperação com as autoridades policiais do Reino de Espanha, acompanhar o contentor até ao seu destino final, na zona de Barcelona, e proceder à detenção dos principais responsáveis do grupo criminoso".

As investigações prosseguem para apurar mais pormenores sobre a rede internacional e alegados suspeitos.