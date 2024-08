Afogamentos. Nadador salvador denuncia "falta de cultura balnear" em Portugal

Depois do Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (FEPONS) ter divulgado, esta quinta-feira, um relatório que revela que em Portugal morreram 75 pessoas por afogamento até 31 de julho, a Renascença visitou a praia de Matosinhos para perceber o que justifica este número.

Nadador salvador há três anos nesta praia, Francisco Santos denuncia aquilo que considera ser a "falta de cultura balnear". "Há dois dias tivemos aqui um salvamento de duas pessoas, uma delas que não sabia nadar, e mesmo assim foram para a água até ficarem sem pé", reclama o jovem de 23 anos.

"As pessoas tendem a achar que isto é uma praia mais segura, mais parada e que se podem se aventurar [no mar]. Esta é uma praia com muitas correntes, muitos agueiros e estão-se a expor um maior risco do que se estivessem numa praia com muita ondulação", argumenta.