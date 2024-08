Recorde no SNS. Operados 466.668 doentes no primeiro semestre

No entanto, a Direção-Executiva do SNS admite um “ligeiro aumento” nas listas de espera.

No primeiro semestre deste ano foram operados mais de 466 mil doentes, mais 8,5% de cirurgias realizadas do que em igual período de 2023.

A DE-SNS considera que estes números revelam que o SNS “está a cumprir a sua missão, garantindo aos cidadãos o acesso aos cuidados de saúde”, associando o maior número de cirurgias realizadas ao maior número de consultas, o que “levou também a mais inscritos para cirurgia”.

No caso da oncologia, um total de 20.666 doentes com cancro foram operados entre do entre maio e agosto, entre os quais os mais de 9 mil utentes que aguardavam cirurgia para lá do tempo recomendado.

De acordo com a Direção-Executiva do SNS, as cirurgias em atraso, que ainda não foram feitas, no âmbito do programa OncoStop, já estão agendadas.