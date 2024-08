Plano de Inverno preparado com "seis, sete meses" de antecedência, diz ministra da Saúde

A ministra da Saúde assumiu esta quarta-feira que o plano de inverno do Serviço Nacional de Saúde está a ser trabalhado com "seis, sete meses" de antecedência para antecipar os problemas de inverno que é "sempre de grande pressão" nos serviços.

"O inverno é uma altura muito difícil, se o verão é um momento de grande pressão, o inverno é um momento de uma pressão muito maior e ainda mais significativa", disse Ana Paula Martins, adiantando que o Ministério da Saúde, a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a Direção-geral da Saúde e as Unidades Locais de Saúde (ULS) estão a "trabalhar com seis, sete meses de antecedência para preparar o mais cedo possível" e conseguirem "os melhores resultados possíveis" para as populações.

A governante falava aos jornalistas em Tondela, no distrito de Viseu, onde inaugurou obras de requalificação da Unidade de Saúde Familiar (USF) Cândido de Figueiredo, em Canas de Santa Maria e o Polo do Caramulo da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Campo de Besteiros, num investimento de mais de meio milhão de euros.

Ana Paula Martins disse que o objetivo deste trabalho é que se "consigam antecipar todos os problemas que são diferentes ao longo do país, porque o país não é todo igual" e ter "as melhores escalas possíveis de recursos humanos".