Navios elétricos começam a navegar entre Seixal e Lisboa em setembro

Os navios elétricos da Transtejo Soflusa (TTSL), que deveriam entrar em funcionamento em julho na ligação Seixal-Cais do Sodré, vão começar a operar na segunda quinzena de setembro, segundo a empresa.

Esta é já a terceira data avançada pela empresa para início da atividade dos navios.

Em janeiro, a empresa indicou que o "Cegonha Branca" deveria começar a operar na ligação entre Seixal, no distrito de Setúbal, e o Cais do Sodré, em Lisboa, no final de abril o que não chegou a acontecer.

Em junho a empresa anunciava que os navios estariam a fazer o transporte de passageiros naquela ligação a partir de julho.

Agora, numa resposta enviada à agência Lusa, a Transtejo Soflusa avança com nova data, na segunda quinzena de setembro.

"Sobre o início de atividade da Frota Elétrica e também de acordo com alguma informação que já tivemos oportunidade de facultar, neste momento continuamos a fase de testes, mas os novos navios elétricos deverão entrar ao serviço publico na ligação fluvial Seixal -- Cais do Sodré na segunda quinzena de setembro", refere a empresa.

A Transtejo Soflusa adianta que o projeto de renovação da frota elétrica "constitui um assinalável contributo para a promoção da mobilidade sustentável, totalmente alinhado com a política de descarbonização da economia e redução do impacto ambiental da operação e serviço público de transporte, permitindo alcançar ganhos em eficiência energética e reduzir a pegada carbónica (operação totalmente livre de emissões poluentes)".

O "Cegonha Branca", cuja viagem inaugural decorreu em novembro, foi o primeiro navio a chegar a Portugal de um conjunto de 10 que deverão operar no Tejo.

A Transtejo Soflusa é responsável pela ligação fluvial entre o Seixal, Montijo, Cacilhas, Barreiro e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, e Lisboa.