​Madeira não confirma aviões Canadair espanhóis

O Governo Regional da Madeira não confirma que a ilha vai receber dois aviões Canadair espanhóis para o combate aos incêndios.



Fonte do gabinete de Miguel Alburquerque contactada pela Renascença recusa a informação avançada ao início da tarde pela imprensa.

Também a Autoridade Nacional de Proteção Civil não confirma esta informação.

Em declarações à Renascença, Duarte Caldeira, presidente do Centro de Estudos em Proteção Civil, explica as dificuldades que se levantam para o combate com Canadairs num terreno como a Madeira.

“No caso da Madeira, que tem um território muito particular, eu creio que é muito duvidoso que seja eficaz e eficiente a intervenção do meio aéreo, para além de se concluir se existem condições de operação em segurança e reunidos todos os pré-requisitos que um meio destes exige para operar com sucesso”, afirma Duarte Caldeira.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, desloca-se esta tarde ao Pico do Areeiro, o terceiro pico mais alto da ilha e que fica entre os concelhos de Santana, Câmara de Lobos e Funchal, para acompanhar o desenrolar das operações.

De Lisboa partiram esta tarde 60 elementos que vão reforçar as equipas de combate a incêndios.