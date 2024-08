Levantada interdição nas praias de Fuseta-Ria e Armação de Pêra

As autoridades levaram esta quarta-feira a interdição nas praias algarvias da Fuseta-Ria, no concelho de Olhão, e de Armação de Pêra, em Silves, disse à Renascença a Capitania do Porto de Faro.

Na origem da decisão das autoridades esteve a deteção de contaminação microbiológica: bactérias E.coli, no caso de Fuseta, e de enterococos, no caso de Armação de Pera.



Novas análises à água entretanto realizadas permitiram o levantamento das restrições nas duas praias.

Esta quarta-feira, os banhos foram desaconselhados esta quarta-feira nas praias de Vilamoura e de Quarteira, no concelho de Loulé. A informação foi divulgada no site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

A bandeira vermelha foi hasteada nas praias de Vilamoura e Quarteira devido a uma possível contaminação com águas residuais, adiantou à agência Lusa a Capitania do Porto de Faro.

Segundo o comandante Mário Figueiredo, a decisão foi tomada depois de ter recebido uma comunicação da APA a dar conta de que a Estação Elevatória de Quarteira realizou uma descarga de águas residuais na Marina de Vilamoura.