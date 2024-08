Leiria vai investir mais de meio milhão de euros na requalificação do estádio

O Município de Leiria vai investir mais de meio milhão de euros na substituição parcial da cobertura do estádio, cujo concurso público foi esta terça-feira aprovado em reunião de Câmara.

O vereador com o pelouro do Desporto, Carlos Palheira, explicou à agência Lusa que se trata de procedimento concursal para uma obra de requalificação da própria cobertura.

"Na parte metálica há necessidade de substituir uma área que foi danificada por causa de um temporal que tivemos há um tempo e há uma outra parte que é de policarbonato, que tem também uma esperança de vida útil para cumprir com as suas funções e que, entretanto, está a expirar esse prazo. Por isso, temos de acelerar já o processo de renovação dessa própria cobertura", esclareceu o autarca.

Carlos Palheira precisou que se trata de toda a cobertura em frente às zonas das bancadas centrais, da nascente e da poente, numa área aproximadamente de cinco a seis mil metros quadrados.

Segundo a deliberação aprovada hoje por unanimidade, o concurso tem um preço base de 565.500 euros, sem IVA, tendo um prazo de execução dos trabalhos da empreitada de 90 dias.

O vereador acrescentou que se prevê um investimento de cerca de 475 mil euros no policarbonato e de cerca de 90 mil euros para substituir a parte metálica das chapas.

"Esperamos concluir a obra até antes do final do ano", afirmou Carlos Palheira, assegurando que as obras não irão impedir a realização dos jogos da União de Leiria, que disputa a Liga 2 no Estádio Dr. Magalhães Pessoa.

O autarca garantiu ainda que as intervenções não resultam de uma situação iminente perigo.

"O que estamos a fazer é para evitar esse perigo. Naturalmente, que poderemos ter sempre algum risco, mas [a intervenção] tem a ver com a prevenção do próprio risco", reforçou.

A reconstrução do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa foi inaugurada em novembro de 2003, após uma intervenção realizada para receber dois dos jogos do Euro 2004, evento que se realizou em Portugal. Tem uma capacidade para 23.888 pessoas.

Segundo dados de uma auditoria do Tribunal de Contas (TdC), a remodelação do Estádio Municipal de Leiria custou mais de 53 milhões de euros (ME), fatura que sobe para 83 ME quando contabilizados os gastos com estacionamentos, acessibilidades e outros investimentos.

"Ficámos, de certa maneira, traumatizados com o volume de investimento, que teve consequências geracionais nos investimentos do município", num prazo de "aproximadamente 20 a 30 anos", afirmou à agência Lusa Gonçalo Lopes, em junho.

Com 10 ME relativos ao estádio ainda por pagar até 2028, o Município de Leiria tem uma despesa com o serviço da dívida "à volta dos 800 mil euros por ano" e custos de manutenção "na ordem dos 300 mil euros".