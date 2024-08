Incêndios na Madeira. Governo ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil

Veja também:

O Governo vai ativar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil para reforçar os meios de combate ao incêndio na Madeira, confirmou à Renascença fonte do executivo.

A medida vai permitir o envio para a Madeira de um ou dois aviões Canadair espanhóis.

O pedido de ajuda à União Europeia aconteceu uma semana depois do primeiro incêndio deflagrar na ilha da Madeira.

Desde 14 de agosto, o fogo já consumiu quase 4,4 mil hectares de mato e floresta, o equivalente a 4,4 mil campos de futebol.

De acordo com o último ponto de situação da Proteção Civil da Madeira, esta quarta-feira há dois focos de incêndio "nas zonas altas da Ponta do Sol (Lombada) e o outro na Cordilheira central (entre as zonas altas do Curral das Freiras e o Pico Ruivo)".

No terreno estão mais de 30 veículos e mais de 100 operacionais, incluindo membros da Força Especial de Proteção Civil e bombeiros dos Açores.

O incêndio que lavrou até terça-feira no Curral das Freiras foi declarado extinto.

Esta quarta-feira chegam à Madeira mais 60 operacionais do continente.