Incêndio na Madeira. Mais 60 operacionais do continente chegam esta quarta-feira para prestar apoio

Um novo reforço com mais 60 operacionais do continente deverá chegar esta quarta-feira à região da Madeira, segundo refere fonte oficial da Proteção Civil, à Renascença.

Até agora, já foram 76 operacionais para a Madeira.



"O pior cenário que temos neste momento é o que decorre da propagação do [fogo] no Curral das Freiras que progrediu pela cordilheira central da região e atingiu o Pico Ruivo. Esta é uma zona muito complexa. Não se consegue atuar nesta zona devido às condições do terreno", adiantou à agência Lusa presidente do Serviço Regional de Proteção Civil.

De acordo com António Nunes, os operacionais estão a tentar conter a progressão para sítios mais problemáticos, encontrando-se no local 11 operacionais, com o apoio de cinco meios.

"Face ao evoluir desta foram desfavorável foi solicitado à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil [ANEPC] o reforço de pessoal que veio do continente e está previsto durante o dia de hoje recebermos mais 45 elementos", adiantou.

Segundo António Nunes, terá de ser avaliada a utilização de helicópteros no local.

"A operação dos meios aéreos a estas altitudes é bastante complexa. Não é uma coisa que se faça de forma linear. Nós temos que fazer uma avaliação e ver se os pilotos, o helicóptero, têm capacidade para o fazer, pois ventos àquela altitude são muito erráticos e nós não queremos ter mais um problema com a perda do helicóptero", contou.

No que diz respeito a outras zonas da ilha, segundo António Nunes, na Serra de Água, na Ponta do Sol, o fogo está a evoluir favoravelmente.

"Temos a esperança que se consiga terminar aquela frente durante o dia hoje. No local estão 64 operacionais, com o apoio de 16 meios. No Curral das Freiras, que ontem [terça-feira] era uma preocupação grande devido às residências que ali existem, neste momento não temos qualquer problema. Temos pessoal em prevenção, que fizeram umas linhas de corta-fogo para evitar que este desça a encosta para salvaguarda das habitações", disse.

Por volta das 08h00, estavam no local 22 operacionais, com o apoio de sete meios terrestres.



Noite intensa de combate ao fogo no Curral das Freiras

O fogo da Madeira esteve na noite de hoje muito ativo no Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos, descendo a encosta em direção a uma zona habitacional, e uma pessoa acamada foi retirada, disse o presidente do município.

"Nesta noite o fogo esteve bastante ativo. Julgávamos que ia prosseguir no sentido do Pico do Areeiro, prosseguiu efetivamente, mas houve uma mudança de ventos e ele acabou por abrir uma linha ativa que desceu a encosta e regressou a uma zona habitacional no Pico Furão, o que motivou a necessidade de [retirar] uma senhora acamada, por precaução", informou Leonel Silva à agência Lusa, cerca das 9h00.

Segundo o autarca, "foi uma noite intensa de combate" no local, tendo sido posicionados "bombeiros numa linha de água, numa vereda que fica a norte das habitações", e foi possível "conter a progressão do fogo nesse ponto".

Esta manhã "as zonas habitacionais estão fora de perigo".

"O fogo continua ativo na zona do Lombo do Portais, mas é uma zona montanhosa, muito escarpada, não é habitacional, não é agrícola. É uma zona florestal pura e dura, mas ele continua muito ativo e em progressão", explicou.

Leonel Silva complementou que "os meios continuam empenhados no local", aguardando a possibilidade de intervir em condições de segurança.

"Neste momento não há nenhuma zona habitacional para já que esteja sequer próximo de perigo, mas estamos preparados para intervir logo que seja oportuno e possível", reforçou.

No local estão cinco viaturas ligeiras, uma pesada e vários meios humanos.

"Neste caso será necessário meios humanos, de facto, mas temos o número de pessoas suficientes para já. Nesta fase é aguardar a progressão", concluiu.

[Atualizado às 10h20]