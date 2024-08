Incêndio na Madeira consumiu mais de 4.930 hectares em oito dias

O incêndio que lavra na ilha da Madeira há oito dias registava até às 12h00 desta quarta-feira 4.937,6 hectares de área ardida, de acordo com dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Copernicus).

No interior dessa área, referiu, "existem muitas bolhas de vegetação que não arderam".

O incêndio rural na ilha da Madeira deflagrou há uma semana, em 14 de agosto, nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e, através do Pico Ruivo, Santana.

De acordo com um balanço feito hoje pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pelas 19h00, o fogo mantém duas frentes ativas e evoluiu para a cordilheira central da ilha.

"O fogo evoluiu do Pico do Cardo, zona alta do Curral [das Freiras], para a cordilheira central. Isso significa que temos uma frente do Pico das Torres, numa zona de muito difícil acesso, e temos uma outra frente no Pico Ruivo [no concelho de Santana]", afirmou Miguel Albuquerque, em conferência de imprensa, no Funchal.

O presidente do Governo Regional explicou que nesta altura o objetivo "é conter a evolução descendente do fogo para o Curral das Freiras", no concelho de Câmara de Lobos, onde se fez "uma faixa de contenção, e também evitar que o fogo evolua de forma lateral para o Pico do Areeiro".