Incêndio em Torres Novas com metade da dimensão inicial

Um incêndio numa zona de mato sem acessos em Vale da Serra, concelho de Torres Novas (Santarém), está com metade da dimensão inicial, disse esta quarta-feira à Lusa a Proteção Civil.

"Já conseguimos colocar lá pessoal e está 50% menor do que inicialmente", disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo.

Durante a manhã, "assim que houver condições", vão ser enviados mais meios para o local, acrescentou, referindo que o combate vai ser demorado.

O alerta foi dado às 20h35 de terça-feira, de acordo com o portal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e, pelas 06h00, encontravam-se no terreno 102 operacionais auxiliados por 33 viaturas.

Não existem habitações ou outros bens materiais em risco, garantiu a Proteção Civil.

Na segunda-feira, um incêndio "numa outra colina" em Vale de Serra mobilizou mais de uma centena de bombeiros, tendo sido dominado no dia seguinte.

Também neste caso, o fogo lavrou numa zona de "difícil acesso" e sem provocar quaisquer danos materiais ou humanos, referiu a Proteção Civil.