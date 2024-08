Câmara do Funchal apela à população para poupar água

"Por força da combinação de tempo quente, incêndios e constrangimentos relacionados com a queda de pedras, que afetam a adução de água às estações de tratamento da ARM [Águas e Resíduos da Madeira] que abastecem a cidade do Funchal, a Câmara Municipal alerta para a necessidade de poupar água", escreveu a CMF num apelo enviado às redações.

A Câmara Municipal do Funchal apelou esta terça-feira à população para a poupança de água, devido a vários constrangimentos que incluem o incêndio rural que lavra há quase uma semana na ilha da Madeira.

O incêndio rural na Madeira deflagrou há uma semana, dia 14 de agosto, nas serras da Ribeira Brava, propagando-se na quinta-feira ao concelho de Câmara de Lobos, e, já no fim de semana, ao município da Ponta do Sol.

O combate às chamas tem sido dificultado pelo vento, agora mais reduzido, e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de destruição de casas e infraestruturas essenciais. .

Dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, indicados pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes, apontam para 4.392 hectares de área ardida até às 12:00 de terça-feira.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio, mas o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, diz tratar-se de fogo posto.