Banhos desaconselhados nas praias de Vilamoura e Quarteira

Além de Vilamoura e Quarteira, na terça-feira a APA tinha anunciada a interdição da praias de Armação de Pera e de Fuseta-Ria , também, no Algarve, devido a contaminação microbiológica.

A informação foi divulgada no site da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Os banhos foram desaconselhados esta quarta-feira nas praias de Vilamoura e Quarteira, no concelho de Loulé.

Ainda durante o mês de julho, a associação Zero alertou para o agravamento da qualidade da água nas praias portuguesas.

Em comunicado, a associação ambientalista explica que estas preocupações resultam de uma comparação entre os resultados da qualidade das águas das praias portuguesas durante esta época balnear e o ano transato.

"Existem atualmente 664 águas balneares cuja monitorização é reportada, com um número limitado de praias a revelarem problemas, mas de forma mais expressiva do que na época balnear passada", indica a Zero.