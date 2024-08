Sete meios aéreos combatem incêndio em Ourém

Sete meios aéreos combatem um incêndio que deflagrou esta terça-feira à tarde em Ourém, no distrito de Santarém, avançou à Renascença fonte da Proteção Civil.

O alerta de fogo foi dado pelas 17h44, indica o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Além dos sete meios aéreos, no terreno estão 127 operacionais apoiados por 25 viaturas.

Outro incêndio a preocupar as autoridades lavra em Vale de Cambra, na Área Metropolitana do Porto. A combater as chamas estão 71 operacionais, 21 viaturas e quatro meios aéreos.