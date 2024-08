PJ detém padrasto por suspeita de abuso sexual de enteada em Ferreira do Alentejo

A Polícia Judiciária informou esta terça-feira que deteve, no domingo, um homem, de 47 anos, por fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de criança, ocorrido no concelho de Ferreira do Alentejo.

De acordo com a nota da polícia de investigação criminal, “a vítima, uma criança de 13 anos, foi obrigada a manter relações sexuais, contra a sua vontade, com o padrasto, no domicílio familiar”.

O detido vai ser presente ao Tribunal Judicial em Ferreira do Alentejo para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.