Mais de 60 concelhos em perigo máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural mais de 60 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo, Branco, Santarém, Portalegre, Leiria, Coimbra e Faro.

Segundo o IPMA, vários concelhos de vários distritos encontram-se em perigo muito elevado de incêndio.

Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo até às 18h00 de quarta-feira.

Para hoje prevê-se céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no litoral oeste até ao fim da manhã, com possibilidade de ocorrência de chuvisco.

O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante norte, temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde, soprando moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas, com rajadas até 65 quilómetros por hora.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral oeste.

Em termos de temperaturas, as máximas vão oscilar entre os 24ºC, em Aveiro, e os 39ºC, em Castelo Branco, e as mínimas entre os 15ºC, em Braga, e os 23ºC, em Portalegre.