Madeira. Turistas fazem percursos pedestres encerrados mas não há meios para fiscalizar

Apesar de a Polícia Florestal não estar empenhada em permanência na fiscalização dos trilhos, no domingo foi possível identificar três cidadãos, que serão sujeitos a uma coima, a frequentar o percurso pedestre que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, muito procurado por turistas, disse Manuel Filipe.

De acordo com o IFCN, estão encerrados catorze percursos pedestres classificados e quatro áreas de lazer.

Numa nota enviada no domingo, o IFCN indicou estarem encerradas as veredas da Ilha, do Pico Ruivo, da Lagoa do Vento, do Pico Fernandes, do Túnel do Cavalo, da Câmara de Carga do Rabaçal e da Palha Carga, além das levadas das 25 Fontes, Velha do Rabaçal, do Risco, do Alecrim, do Paul II -- um caminho para todos -- e da Rocha Vermelha. Intransitável está ainda o Caminho do Pináculo e Folhadal.

As áreas de lazer da Fonte do Bispo, das Cruzinhas, do Fanal e do Rabaçal estão igualmente fechadas, desaconselhando o instituto a circulação nas zonas montanhosas da região.

O incêndio rural na Madeira deflagrou na quarta-feira nas serras da Ribeira Brava, propagando-se no dia seguinte ao concelho de Câmara de Lobos, e, já no fim de semana, ao município da Ponta do Sol.