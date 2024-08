Incêndios na Madeira. Fogo aproxima-se da Fajã dos Cardos

A noite não se advinha fácil devido aos incêndios na Madeira. Na zona do Curral das Freiras, no concelho de Câmara de Lobos, as chamas passaram para uma área inacessível e dirigem-se agora para a encosta do Pico Ruivo e aproximam-se do aglomerado populacional da Fajã dos Cardos.

O ponto de situação é avançado à Renascença pelo presidente da Proteção Civil da Madeira. António Nunes explicava, ao final da tarde de terça-feira, que a situação que o “preocupa significativamente” é a do Curral das Freiras.

"Transpôs o cume para a zona da Boa Ventura, e é uma zona inacessível a qualquer dos meios que nós tenhamos, quer apeados, quer motorizados para qualquer intervenção. Por isso é uma situação que nos preocupa significativamente”, afirma.

Questionado pela Renascença sobre a necessidade de um reforço de meios aéreos, António Nunes diz que não é uma questão “assim tão linear” e argumenta: "Quando se questiona os meios aéreos, helicópteros, eles terão que vir a bordo de uma aeronave para vir para cá, porque uma embarcação demorará demasiado tempo”.

Questionado se a Força Aérea Portuguesa já foi contatada para ajudar nesse sentido, o presidente da Proteção Civil da Madeira respondeu que “a Força Aérea, se for contatada, vai ter que ser contatada através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil” com quem as autoridades da Madeira estão a “colaborar proximamente”, indica António Nunes.

Numa altura em que a situação na Serra de Água, no concelho de Ribeira Brava, é agora menos preocupante, o presidente da Proteção Civil da Madeira explica que o único meio aéreo de que o arquipélago dispõe está a operar na outra zona onde as chamas ainda lavram, na Ponta do Sol.

“Na zona sul da Ponta do Sol temos uma frente com dois flancos, onde o meio aéreo está a atuar neste momento e está a ter algum sucesso. Esperamos que tenhamos boas notícias”, diz esperançoso António Nunes.

Interrogado sobre uma previsão para as próximas horas quando ao evoluir do fogo, António Nunes é cauteloso: “Isto alterou-se de tal forma nas últimas duas horas, que é um bocadinho inadequado estar a fazer qualquer tipo de futurologia relativamente aos desenvolvimentos que vamos ter”.