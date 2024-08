Incêndios na Madeira. Aviso amarelo de calor foi prolongado

Veja também: Todas as notícias sobre os incêndios na Madeira As ilhas da Madeira, onde um incêndio rural está a lavrar há sete dias, e do Porto Santo estarão sob aviso amarelo até às 24h00 de quarta-feira devido ao tempo quente, divulgou esta terça-feira o IPMA. Numa nota, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revelou que, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, as costas norte e sul e as regiões montanhosas da Madeira estarão sob aviso amarelo até às 24h00 de quarta-feira. Pelos mesmos motivos, também a ilha de Porto Santo estará sob aviso amarelo até às 24h00 de quarta-feira. Segundo o instituto, a Madeira apresenta esta terça-feira e para os próximos dias um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural em algumas regiões. Anteriormente, o arquipélago já estava sob aviso amarelo até às 18h00 de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. Para hoje, o IPMA prevê para a Madeira períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado de nordeste, soprando moderado a forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora. No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 22 e os 28 graus Celsius e no Porto Santo entre os 22 e os 27. O incêndio rural na Madeira deflagrou na quarta-feira nas serras da Ribeira Brava, propagando-se no dia seguinte ao concelho de Câmara de Lobos, e, já no fim de semana, ao município da Ponta do Sol.