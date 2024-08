Incêndios na Madeira. Autarca descreve cenário "desolador" e defende reforço de meios aéreos

Veja também:

Era importante que a Madeira tivesse mais meios aéreos para o combate aos incêndios, defende o presidente da Câmara de Lobos. Leonel Silva fala num cenário "desolador" na freguesia do Curral das Freiras, que nos últimos dias tem sido consumida pelo fogo.



Em declarações à Renascença, o autarca explica porque é que a existência de, pelo menos, mais um helicóptero poderia fazer a diferença.

“Julgo que havendo um reforço de meio aéreo era importante, porque sabemos que a operação do meio aéreo tem uma logística complexa. É preciso fazer o ponto de recolha e, entre a recolha da água e a descarga, no local do incêndio há sempre ali um intervalo de tempo. Depois, naturalmente que o helicóptero não pode estar a operar ininterruptamente”, argumenta.

O autarca de Câmara de Lobos explica que as chamas estão agora a subir a montanha em direção à Fajã dos Cardos.