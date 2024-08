Incêndio na Madeira. Há agora cinco frentes ativas

O incêndio na Madeira tem uma nova frente ativa, num total, agora, de cinco, em aéreas de difícil acesso, em três concelhos, mas as chamas lavram com fraca intensidade, indicou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, António Nunes disse que os meios estão concentrados nos concelhos da Ribeira Brava, onde estão ativas duas frentes (Furna e Encumeada); Ponta do Sol, também com duas frentes (Lombada e Canhas); e Câmara de Lobos, onde o fogo lavra numa zona inacessível no sítio do Pico Furão.

Às 09h00, o combate envolvia, no total, 74 bombeiros e 21 veículos.

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil explicou que nos concelhos da Ribeira Brava e Ponta do Sol o fogo lavra com "fraca intensidade" em áreas de "difícil acesso", onde não se consegue facilmente entrar com meios apeados ou com meios mecânicos. Nesta zona, o fogo está a ser combatido por 55 operacionais e 14 meios.



No Curral das Freiras, na Câmara de Lobos, as chamas estão a aproximar-se das habitações.

A frente de fogo está a descer a encosta e ameaça a população o que levou o Serviço Regional de Bombeiros e Proteção Civil da Madeira a recomendar a evacuação das suas casas.

Tratam-se de "algumas dezenas de pessoas", que têm relutância a abandonar os seus bens, o que leva à insistência das autoridades, segundo explica António Nunes, à RTP.



O fogo tem agora quatro frentes ativas, que lavram, no entanto, com menos intensidade.



[Atualizado às 10h10]