Incêndio em Vale da Serra está "dominado"

O incêndio que lavrou na segunda-feira numa zona de pinheiros e eucaliptos em Vale da Serra, no concelho de Torres Novas (Santarém), encontra-se "dominado", disse na madrugada de terça-feira uma fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

No local mantêm-se, no entanto, "109 operacionais apoiados por 31 viaturas", que deverão permanecer em vigilância ativa durante a madrugada, precisou o Comando Sub-Regional do Médio Tejo.

O fogo lavrou numa zona de "difícil acesso" e foi combatido com "material sapador" e "água" sem provocar quaisquer danos materiais ou humanos, referiu a mesma fonte.