Fogo continua no Curral das Freiras, Serra de Água e Ponta do Sol

O fogo que deflagrou há sete dias na Madeira continua a lavrar no Curral das Freiras (Câmara de Lobos), Serra de Água (Ribeira Brava) e no concelho da Ponta do Sol, disse esta terça-feira o presidente da proteção civil regional.

Em declarações à agência Lusa, António Nunes indicou que pelas 13h00 havia "dois teatros de operações", um dos quais na freguesia do Curral das Freiras, no município de Câmara de Lobos, no sítio da Fajã dos Cardos.

"Se o vento se mantiver calmo, em principio não vamos ter problemas nenhuns com habitações, porque o vento vai conduzir o fogo numa direção contrária àquela onde estão as casas" naquela localidade, afirmou.

Por outro lado, acrescentou, "se o fogo chegar ao cume da serra vai permitir intervencionar com o meio aéreo nessa área", caso nessa altura o helicóptero esteja disponível e existirem condições atmosféricas para tal.

"Naquele sitio é impossível fazer alguma coisa com meios apeados ou mesmo mecânicos", salientou.