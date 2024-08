Corpo de homem encontrado a boiar no rio Lima

O corpo de um homem foi encontrado este terça-feira a boiar na margem sul do rio Lima, em Viana do Castelo, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Alto Minho.

Segundo a fonte, o corpo do homem foi encontrado cerca das 13h00 por um pescador que pescava naquele rio.

Sem precisar a idade da vítima mortal, a fonte adiantou que para o local, na União das Freguesias de Subportela, Deocriste e Portela Susa, foram mobilizados 11 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viana do Castelo.

Foram ainda mobilizados para o local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo, a Polícia Marítima e a Polícia Judiciária (PJ), acrescentou.