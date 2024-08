Colisão com três feridos corta EN18 no concelho de Nisa

O trânsito está hoje cortado na Estrada Nacional 18 (EN18) no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, ao quilómetro 126,5, devido a uma colisão rodoviária que ocorreu de manhã, com três feridos, revelou a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo explicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 10h34, levou ao corte, nos dois sentidos, daquele troço da estrada entre Nisa e Vila Velha de Ródão, já no distrito de Castelo Branco.

Por volta das 11h30, segundo a mesma fonte, a via ainda estava cortada, apesar de as três pessoas feridas devido ao sinistro já terem sido transportadas para o hospital de Portalegre.

A colisão rodoviária, envolvendo dois veículos ligeiros de passageiros, fez com que uma jovem, de 15 anos, fosse assistida no local. Por seu turno, uma mulher de 57 anos sofreu ferimentos graves e outra mulher, de 52, foi o ferido ligeiro.

Para o acidente, na freguesia de Santana, no concelho alentejano de Nisa, foram mobilizados 20 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo meios dos bombeiros e da GNR.