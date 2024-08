Circulação restabelecida na Linha de Cascais após atropelamento mortal

Uma pessoa morreu esta terça-feira após ter sido atropelada junto à estação ferroviária de Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, Lisboa, onde a circulação de comboios estava às 07h00 interrompida, segundo a Proteção Civil. A circulação foi, no entretanto, restabelecida depois de ter sido interrompida mais de uma hora nos dois sentidos, confirma à Renascença fonte da CP.

O alerta foi dado por volta das seis da manhã desta terça-feira.

"O atropelamento ocorreu na zona de Paço de Arcos. Há uma vítima do sexo masculino. Desconhecemos a idade", disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

O alerta para o atropelamento foi dado às 05h56, segundo a mesma fonte.



Às 07h00 estavam no local 13 operacionais dos Bombeiros de Paço de Arcos, uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e Infraestruturas de Portugal, com o apoio de cinco veículos.

