Bancários reformados incluídos no suplemento das pensões em outubro

Os pensionistas da banca também vão receber o suplemento para os pensionistas anunciado pelo primeiro-ministro na semana passada, na Festa do Pontal. Segundo os jornais "Observador" e "Expresso", a confirmação foi dada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esta terça-feira.

"Todos os reformados do setor bancário serão abrangidos pelo suplemento", segundo o gabinete da ministra Rosário Palma Ramalho. O suplemento também será pago em outubro, tal como acontece com os pensionistas da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações.

A confirmação surge depois de os sindicatos da UGT representativos dos bancários terem pedido ao Governo, esta terça-feira, que "os reformados do setor bancário sejam tratados da mesma forma que todos os outros".

O comunicado conjunto do Sindicato do Setor Financeiro, Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal e Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Banca, Seguros e Tecnologias recorda as "dificuldades vividas com a aplicação da meia-pensão aos bancários reformados, quando a legislação de 2022 regulamentou o pagamento extraordinário decretado pelo anterior Governo a todos os pensionistas, mas deixou de fora os reformados do setor".