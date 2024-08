Trânsito reaberto na EN17 no concelho de Gouveia após despiste

A Estrada Nacional 17 (EN17), que esteve esta segunda-feira encerrada em Vila Cortês da Serra, no concelho de Gouveia, distrito da Guarda, após o despiste de um veículo ligeiro, reabriu às 10h10, informou a GNR da Guarda.

A circulação tinha sido interrompida naquela zona após o despiste de um veículo ligeiro pelas 07h06, que provocou um ferido grave e um ferido ligeiro.

De acordo com o Comando Territorial da GNR da Guarda, elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) estiveram no local para apurar as causas do acidente.