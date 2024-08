Metro Lisboa. Reaberta estação de Telheiras e ligação do Campo Grande à Cidade Universitária

O Metropolitano de Lisboa reabriu a estação de Telheiras e a ligação do Campo Grande à Cidade Universitária, na Linha Amarela (Rato - Odivelas), depois das obras que envolveram intervenções na estação do Campo Grande, anunciou a empresa.

A rebertura estava prevista para terça-feira, mas as equipas do Metropolitano de Lisboa conseguirem antecipar a reabertura, programando os trabalhos para o período de férias para "minimizar os impactos" nos clientes, uma vez que nesta altura há menos procura do serviço.

As obras, que decorreram entre 3 e de agosto e terminaram esta segunda-feira, inserem-se no âmbito do empreendimento "linha Circular", que unirá as linhas Amarela e Verde entre o Cais do Sodré e o Campo Grande, num novo anel circular no centro de Lisboa.

A obra prevista ligará a estação Rato ao Cais do Sodré e contará com duas novas estações: Estrela e Santos.

A linha Amarela passará a ligar Odivelas a Telheiras. As restantes linhas manter-se-ão com a sua atual configuração.

A Linha Amarela é uma das quatro linhas do Metropolitano de Isboa. As outras são a Linha Azul (Santa Apolónia - Reboleira), a Verde (Telheiras - Cais do Sodré) e a e Vermelha (S. Sebastião - Aeroporto).