Mais de 7 mil hectares. Já não ardia tanta área na Madeira desde 2010

Desde 2010 que não se registava tanta área ardida na Madeira. De acordo com os dados mais recentes do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) arderam, nos últimos cinco dias, cerca de 7.205 hectares — mais do que os 5.154 registados, no total, no ano passado. Como o incêndio se mantém ativo, a área ardida deverá aumentar.

Segundo números do Instituto Nacional de Estatística (INE), estes valores ultrapassam os registos de 2016 e 2012. Já não ardia tanta área na Madeira desde 2010 — ano do grande temporal.

Depois de, em fevereiro desse ano, se ter registado um dos 42 maiores aluviões desde 1600, e da consequente fragilização dos solos da ilha, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) registou 96 ocorrências de incêndio florestal. Só em 2010, arderam 8.632 hectares.