Mais 60 pessoas retiradas de casa devido a incêndios na Madeira

Desde 2010 que não se registava tanta área ardida na Madeira. De acordo com os dados mais recentes do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS) arderam, nos últimos cinco dias, cerca de 7.205 hectares - mais do que os 5.154 registados, no total, no ano passado. Como o incêndio se mantém ativo, a área ardida deverá aumentar.

Neste ponto de situação dos incêndios na Madeira, foi revelado que uma bombeira foi levada para Hospital do Funchal depois de ter sofrido um episódio de exaustão. Esta operacional faz parte do grupo que veio dos Açores ajudar.

O incêndio rural na Madeira deflagrou na quarta-feira nas serras da Ribeira Brava, propagando-se no dia seguinte ao concelho contíguo a este, Câmara de Lobos, e, já no fim de semana, ao município da Ponta do Sol, através do Paul da Serra.

O combate às chamas tem sido dificultado pelo vento, agora mais reduzido, e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de feridos ou destruição de casas e infraestruturas essenciais.

O fogo mobiliza perto de duas centenas de operacionais (inclusive do continente e dos Açores) e algumas dezenas de viaturas, além do meio aéreo do arquipélago, com as atenções centradas sobretudo nos concelhos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirma tratar-se de fogo posto, mas as causas ainda não foram divulgadas.