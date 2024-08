Madeira. Controladas duas frentes de fogo em Câmara de Lobos

As duas frentes do incêndio rural que lavrava no concelho de Câmara de Lobos, na Madeira, estão controladas e praticamente extintas.

Em declarações à Renascença, Leonel Silva, presidente do município de Câmara de Lobos, indica mesmo que o fogo está praticamente extinto e em vigilância, explicando, no entanto, que a qualquer momento pode, contudo, ocorrer um reacendimento.

“Temos a situação controlada, não temos nenhuma frente ativa. Existem alguns pontos quentes que importa vigiar porque vamos ter outra vez um dia de calor. Poderá haver vento, e, portanto, poderá originar reacendimentos”, assinala.

Ainda de acordo com o autarca, durante o dia vai ser reavaliado o regresso das pessoas às suas casas na Fajã das Galinhas, adiantando que ao Curral das Freiras começaram já a regressar todos os que dali foram retirados, por segurança.

“Falta decidir que será um processo para fazer durante a manhã de hoje, durante o dia de hoje, que é as pessoas da localidade da Fajã das Galinhas”, refere, acrescentando que a maior preocupação no momento prende-se com o desprendimento de rochas, devido ao incêndio.

“A escarpa da estrada poderá impactar sobre as matérias rochosas, algumas árvores que possam estar instáveis e que possam oferecer algum perigo na circulação, dado que é uma localidade que tem apenas uma via”, explica.

O incêndio deflagrou na quarta-feira no concelho da Ribeira Brava e as chamas atingiram depois o de Câmara de Lobos. Ao final da tarde de domingo, num ponto de situação, o Governo Regional indicou que uma das três frentes ativas atingia a zona do Paul da Serra, sem especificar o município.

Hoje de manhã, o presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, indicou que a área afetada no Paul da Serra pertence ao concelho da Ponta do Sol e não ao seu concelho, que não foi atingido pelas chamas.

Fogo extinto na Serra de Água

O fogo nas serras da Serra de Água, no concelho madeirense da Ribeira Brava, está extinto e as pessoas retiradas no domingo têm estado a regressar às suas casas, disse hoje a presidente da junta de freguesia da localidade.

“O fogo está extinto, não há frentes ativas que se veja e a situação está agora em vigilância”, afirmou Albertina Ferreira à agência Lusa, ao início da manhã.

A autarca adiantou que se aguarda agora para “começar o processo de limpeza e talvez a criação de um gabinete de crise”, estando a aguardar instruções.

“As pessoas foram regressando a casa conforme as possibilidades, mas algumas já voltaram”, indicou.

O incêndio rural deflagrou na quarta-feira nas serras da Ribeira Brava. Propagou-se no dia seguinte ao concelho contíguo a este, Câmara de Lobos, e, já no fim de semana, ao concelho da Ponta do Sol, no planalto do Paul da Serra. Neste município, está hoje ativo também no sítio da Lombada.

Devido à gravidade da situação, e de acordo com o mais recente balanço do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ao final da tarde de domingo, um total de 160 pessoas tiveram que ser retiradas das suas habitações por precaução e transportadas para equipamentos públicos, para evitar inalação dos fumos.

Às 19h00 de domingo estavam a combater o incêndio 195 operacionais nos concelhos afetados, apoiados por 38 viaturas e pelo meio aéreo existente na região, incluindo os 76 elementos da força conjunta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil que chegaram à Madeira na madrugada de domingo.

Também chegaram à região 15 operacionais disponibilizados pela Região Autónoma dos Açores, no início da madrugada de hoje.

[notícia atualizada às 10h00 de 19 de agosto de 2024 com declarações do presidente da Câmara de Lobos à Renascença e ponto de situação do fogo na Serra de Água, concelho da Ribeira Brava]