Incêndio na Madeira reacende junto ao Curral das Freiras

No concelho de Câmara de Lobos, na zona do Jardim da Serra, mantém-se vigilância ativa, indica a Proteção Civil.

O incêndio deflagrou na quarta-feira, 14 de agosto. As chamas lavram há seis dias, tendo consumido já cerca de sete mil hectares, naquele que é o maior fogo do ano.

De acordo com este ponto de situação atualizado às 12h30, "estão dois fogos ativos, um na Encumeada e outro no Paul da Serra".

"No teatro de operações, mantêm-se os operacionais da Força Especial de Proteção Civil, que estão a apoiar o combate ao incêndio no Paul da Serra e na zona da Estalagem da Encumeada" e 15 elementos dos Bombeiros dos Açores.

A Polícia Judiciária (PJ) revelou esta segunda-feira que está a investigar "desde o início" a origem do incêndio florestal que deflagrou na quarta-feira no concelho da Ribeira Brava, na Madeira, e se propagou para outros municípios.



"Estamos a investigar e desde o início, em que fomos para o local", referiu à Lusa uma fonte policial.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirma tratar-se de fogo posto, mas as causas ainda não foram divulgadas.



O incêndio rural deflagrou na quarta-feira nas serras da Ribeira Brava, propagando-se no dia seguinte ao concelho contíguo a este, Câmara de Lobos, e, já no fim de semana, ao município da Ponta do Sol, através do Paul da Serra.

Até domingo, um total de 160 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações por precaução e transportadas para equipamentos públicos, mas muitos moradores já regressaram ou estão a regressar a casa.