Fogo em resolução em Arcos de Valdevez e EN303 reaberta

O incêndio que deflagrou no domingo à tarde numa zona de mato em Parada, Arcos de Valdevez, entrou esta segunda-feira em resolução e o combate às chamas está a "decorrer favoravelmente", permitindo a reabertura da Estrada Nacional 303.

Fonte oficial do Comando Sub-Regional do Alto Minho, com sede em Viana do Castelo, disse à Lusa pelas 00h15 que o incêndio em Parada "mantém-se ativo, mas a decorrer favoravelmente", tendo pouco depois sido considerado "em resolução".

Segundo a mesma fonte, a evolução favorável do combate ao incêndio permitiu a reabertura, pelas 23h35, do troço da EN303, que liga Rio Frio ao Monte do Castelo, que teve de ser cortado devido à intensidade das chamas.

Segundo o "site" da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no local permanecem 86 operacionais e 25 viaturas, que tiveram o auxílio de um meio aéreo até ao cair da noite.

A fonte do comando sub-regional referiu ainda que as chamas não ameaçaram casas ou empresas.