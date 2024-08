Mais de uma centena de bombeiros combatem um incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde na zona da Terrugem, em Elvas, no distrito de Portalegre.



Ao que a Renascença apurou junto de fonte do Comando Regional do Alto Alentejo, na origem do fogo terá estado um pesado de mercadorias.

A ajudar no combate às chamas estão dois meios aéreos e 33 viaturas.

O trânsito foi cortado na Estrada Nacional 4, nos dois sentidos.

O alerta de incêndio foi dado às 15h58.