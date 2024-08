Detidos mais dois suspeitos de roubo e de violação de octogenária em Anadia

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção de mais um homem e uma mulher, suspeitos de, juntamente com um terceiro elemento, já detido, roubarem e violarem uma octogenária, no concelho de Anadia, distrito de Aveiro.

"Os factos ocorreram na residência da vítima, quando os agora detidos, após forçarem a entrada na residência desta, a vieram a manietar e a violentar no decorrer do roubo", refere a PJ, em comunicado, dando conta de que os crimes ocorreram na noite de 1 de julho.

Outro dos alegados autores já havia sido detido em 16 de julho, durante uma operação nos concelhos de Anadia e de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, que teve o apoio da GNR.

"Os detidos, dois homens e uma mulher, têm entre 28 e 43 anos, possuindo dois deles já vastos antecedentes por crimes similares, com cumprimento de penas efetivas de prisão", adianta ainda esta força de investigação criminal.

Os arguidos ficaram em prisão preventiva depois de presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Aveiro.

A operação, que culminou com a detenção destes dois suspeitos, decorreu na cidade do Montijo, distrito de Setúbal, e foi desencadeada pelo Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, com o apoio do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

Os arguidos estão indiciados dos crimes de roubo e de violação.