Detido alegado homicida de professor reformado em Évora

Um homem, de 43 anos, foi detido esta segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da autoria do homicídio qualificado de um professor reformados, com cerca de 70 anos, em Évora, anunciou a polícia de investigação criminal.

Em comunicado, a PJ indicou que o presumível autor do homicídio foi detido "numa herdade abandonada nos arredores de Évora".

O professor reformado foi "encontrado morto em casa, no passado dia 2 de agosto", lembrou a Judiciária, relatando que o homem agora detido "era inquilino da vítima" e "pôs-se em fuga logo após a ocorrência".

"Na origem do crime terá estado uma discussão fútil por falta de pagamento de renda", acrescentou a polícia de investigação criminal.

Graças às diligências efetuadas pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ, o alegado autor do crime foi localizado, tendo ainda sido possível "recuperar alguns pertences da vítima, bem como o seu cartão multibanco".

Na altura da detenção, o suspeito tinha ainda na sua posse uma arma de fogo, acrescentou.

Fonte da PJ contactada pela agência Lusa referiu que o detido, que não tem antecedentes criminais, deverá ser presente, na terça-feira, à autoridade judiciária para 1.º interrogatório e aplicação das medidas de coação.

O corpo do professor reformado foi encontrado, já em decomposição, no interior de uma habitação na Rua de Serpa Pinto, uma de várias que tinha arrendadas no centro histórico de Évora.

Fonte da PJ disse, então, tratar-se de "um caso de homicídio", mas a polícia, na altura, ainda aguardava dados da autópsia forense para auxiliar a investigação.