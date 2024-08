Uma pessoa ficou ferida na colisão entre duas motas de água registada esta segunda-feira na praia do Vale do Lobo, no concelho de Loulé, no Algarve.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, o acidente envolveu quatro turistas britânicos.

O ferido é uma jovem de 17 anos, que terá sofrido uma fratura foi transportada para o Centro Hospitalar de Faro.

A Polícia Marítima e os bombeiros estiveram envolvidos na operação de socorro.