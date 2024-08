Autarca denuncia fogo posto na Madeira

O autarca considera “importante que as pessoas sejam vigilantes” e que “é preciso denunciar”.

“Há suspeitas. Compete à Polícia Judiciária averiguar. Agora, quem sabe a verdade tem que dizer. Por exemplo, este caso foi um foguete, até foi um acidente. Agora, o que se passou ontem e anteontem no Campanário não foi um acidente, foi alguém que foi mesmo pegar [fogo]”, afirma o presidente da Câmara da Ribeira Brava.

A Madeira está a ser assolada por incêndios há cinco dias, que já consumiram mais de 7 mil hectares . Ricardo Nascimento diz que o fogo inicial, de quarta-feira, 14 de agosto, terá sido provocado acidentalmente pelo lançamento de um foguete, mas noutros focos houve fogo posto, como na freguesia do Campanário.

Um incêndio que deflagrou na freguesia do Campanário, na Madeira , foi fogo posto, afirma à Renascença o presidente da Câmara da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento.

Já arderam mais 2 mil hectares na Madeira do que e(...)

De acordo com o mais recente balanço da Proteção Civil da Madeira, esta segunda-feira há duas frentes ativas de incêndio, uma na Encumeada e outra no Paúl da Serra.

Embora a situação seja agora mais calma, as chamas podem mudar de rumo devido ao vento, admite o autarca da Ribeira Brava.

Ricardo Nascimento diz que estão preocupados com a zona da Rocha Alta: “Neste momento, a situação está mais calma, mas estamos a ver uma zona em que o lume poderá descer para as habitações, na Rocha Alta. Basta ventos contrários e algumas rajadas para o panorama ficar logo voltado do avesso.”

O vento levou já hoje a um reacendimento no Curral das Freiras, indica a Proteção Civil da Madeira.

No terreno estão mais de 150 bombeiros, com a ajuda de um helicóptero e o apoio de 40 veículos.