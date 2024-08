Miguel Albuquerque: "não tenho dúvida de que se tratou de fogo-posto"

"Não tenho dúvida de que se tratou de fogo-posto", disse Miguel Albuquerque em conferência de imprensa, na tarde de domingo. O presidente do Governo Regional da Madeira abriu a comunicação aos jornalistas com a informação de que não há registo de vítimas nem de destruição de habitações ou de infraestruturas essenciais.

As 160 pessoas que foram retiradas de suas casas continuam abrigaas em três estuturas municipais e aí permanecerão "até poderem regressar a casa em segurança". Esta é, garante Albuquerque, uma medida preventiva, sobretudo para evitar a inalação de fumo.

O fogo que lavra desde quarta-feira, na Madeira, tem, neste momento, três frentes ativas, em Serra de Água, na Encumeada e na zona de carqueja do Paul da Serra. Nestas zonas, os operacionais estão a proceder a uma faixa de contenção. O principal objetivo, sublinhou Albuquerque, é garantir que o fogo não se aproxima de zonas habitacionais.

O presidente do Governo Regional disse que o fogo foi contido em vários pontos durante a noite e que a Central hidroelétrica da Serra de Água foi salvaguardada.

Neste momento, combatem o incêndio 120 operacionais, apoiados por 43 veículos.

Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Proteção Civil, referiu, ainda, que, desde 14 de agosto, já estiveram no terreno mais de 500 operacionais, tendo em conta a rotatividade dos turnos.

Em resposta ao Chega-Madeira, que pediu a demissão do secretário regional da Saúde e Proteção Civil e do presidente do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Miguel Albuquerque pediu "bom senso". O social-democrata acrescentou que "do ponto de vista político pode dizer-se tudo" e argumenta que, dadas as circunstâncias, os meios estão a atuar como deviam.