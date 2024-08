Miguel Albuquerque fala em fogo-posto na Madeira: “não tenho o dom da ubiquidade”

O presidente da Região Autónoma da Madeira aponta fogo-posto, como causa para o incêndio que deflagrou na passada quarta-feira e ainda está ativo.

Miguel Albuquerque falou à RTP, no posto de comando da Eira do Serrado, antes de dirigir-se para a Serra de Água, um dos locais mais afetados por este incêndio.

Para o governante, o fogo-posto tem sido uma causa recorrente de incêndios no arquipélago nos últimos anos, principalmente com recurso a velas. Contudo, garante que o executivo sabe “as zonas estratégicas em que [tem] de intervir” e garante que o importante “é ter as forças no terreno”. Agora, acrescenta Albuquerque, as autoridades devem averiguar a verdadeira causa do incêndio.

Albuquerque sublinhou ainda, a importância dos meios aéreos para o combate a este género de fogos, que foi impossibilidtado nos últimos dias devido ao vento intenso e à falta de acessibilidade nos acessos.